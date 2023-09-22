حاصباني: لمساندة الدولة وليس استبدالها

بمتابعة من عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، وعدد من الناشطين والمخاتير في بيروت الأولى، تم التنسيق مع بلدية بيروت وتحديد نقاط الخلل في الطرقات حيث هناك حفر أو انخسافات، وبدأت بلدية بيروت بالعمل على تزفيتها ومعالجتها قبل فصل الشتاء.

ووضع حاصباني فريق عمل بتصرف المواطنين لمتابعة حالة الطرقات والتبليغ عنها بهدف معالجتها بالتعاون مع البلدية، لأن لا بديل للدولة في خدمة المواطن وعلينا أن نعمل لتفعيل ومساندة قدراتها وليس استبدالها في تقديم الخدمات الأساسية.

تزفيت جور في #الأشرفية بعد التنسيق بيننا وبين الأهالي، وتزويد بلدية #بيروت بمواقع الجور في منطقة #الرميل، بدأت البلدية اليوم بالعمل على تزفيتها على ان تستكمل مناطق أخرى في الأيام القادمة.

مع الشكر لبلدية بيروت والقيمين على العمل.#غسان_حاصباني pic.twitter.com/9BmjQprVYp — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) September 20, 2023