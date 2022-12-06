الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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حاصباني: لن نُشارك بجلسة هيئة عامة إلا لانتخاب رئيس

منذ 12 دقيقة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

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رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في بيان، أنه “في ظل الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، لا يمكن للهيئة العامة لمجلس النواب ان تلتئم الا لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وشدد على “حرص القوات اللبنانية الدائم على المحاسبة بكل أشكالها وآلياتها،” مشيرا الى ان “تكتل الجمهورية القوية كان ممن دفعوا باتجاه احالة ملف الإتهام في موضوع الإتصالات الى مجلس النواب،” لافتا الى انهم “انطلاقاً من موقفهم الثابت بالنسبة لعدم جواز التئام الهيئة العامة الا لانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحضروا جلسة مجلس النواب يوم الاربعاء”.

وختم: “عندما يتحمّل الجميع مسؤولياتهم وينتخبوا رئيساً، ويجب ان يحصل ذلك في أسرع وقت، يمكن ان تعود الحياة التشريعية والتنفيذية الى طبيعتها”.

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