الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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حاصباني: نرفض السير في موازنة خالية من الوضوح

منذ ساعة واحدة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

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كرر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني في مؤتمر صحافي عقده باسم “تكتل الجمهورية القوية” في حضور النائبين غادة أيوب ورازي الحاج في ساحة النجمة عقب إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، انه “كان من المفترض ان تكون الموازنة مبنية على خطة إقتصادية ومالية ونقدية واصلاحية شاملة، مضيفا: “لكن ما يعرض علينا اليوم مشروع موازنة يخرق الكثير من قواعد اعداد الموازنة ولا يتماشى مع الحاجة للاصلاحات التي لا يكفي أن تكتب في نص فزلكة الموازنة بل يجب ان تكون فعليا منعكسة في ارقام الموازنة”.

وقال:”نشهد جدلا وارقاما تأتي من الحكومة ترتبط بسعر الصرف وبالدولار الجمركي او بدولار يعتمد في اجزاء من السنة . كما نرى عدم وضوح في المقاربة التي تحدد ما المطلوب من هذه الموازنة ان تحقق وقد مضى 8 اشهر على بدء السنة”.

كما أكد رفض “القوات اللبنانية” السير في موازنة خالية من الوضوح في الأرقام والإصلاحات”، وقال:”ما زلنا حتى اللحظة امام سيناريوات وارقام مختلفة واسعار دولار متعددة وعائدات شكلية على الورق كي نغطي نظريا مصاريف مرتقبة. كذلك، لا يوجد اي فكرة عن كيفية تغطية اي عجز مرتقب في الموازنة”.

ختم حاصباني: “قدمنا تحفظاتنا وملاحظاتنا على الموازنة خطيا لتضمينها في تقرير لجنة المال والموازنة ونتمى ان يتم تعديل جذري في مقاربة الموازنة من قبل هذه الحكومة أو اي حكومة لاحقة”.

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