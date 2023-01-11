حاصباني نعى الحسيني: حمل روحية الوفاق الوطني وحرص عليها

غرّد النائب غسان حاصباني عبر حسابه على “تويتر”، في رحيل الرئيس حسين الحسيني: “آمن بالوطن وبالدولة وحمل معه روحية الوفاق الوطني وحرص عليها وكان هاجسه تطبيق الدستور ومأسسة العمل السياسي. شاركني الكثير من أفكاره وهواجسه وكنت له شاكراً. سنفتقد قامة وطنية ورجلاً نادراً من رجالات الدولة”.

كان رئيس مجلس النواب السابق قد توفي عن عمر ناهز الـ 86 عامًا.

ترأس الحسيني مجلس النواب في لبنان منذ العام 1984 ولغاية 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية.

انتخب عضواً في البرلمان منذ عام 1972 عن البقاع في دورات متتالية. وفي العام 2008، أعلن استقالته من مجلس النواب، متوجهاً بجملته الشهيرة: “أمام حقيقة أن السلطة قادرة إذا أرادت وحقيقة أنها حتى الآن لا تريد، أعلن استقالتي من عضوية هذا المجلس”.

لعب الحسيني دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق الطائف، ما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب “عرّاب الطائف”، لا سيما أن العديد من وثائق المداولات والمفاوضات الخاصة بالاتفاق بقيت في عهدته، ولم يكشف عن تفاصيلها كاملة.