حاصباني: هم الذين ما زالوا لليوم يعطلون الانتخابات الرئاسية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “تخطي الدستور في المراحل السابقة أدى إلى الانهيار الذي نعيشه اليوم”، مضيفاً: “إن القيام بتجربة جديدة خارجة عن الدستور تؤسس لمرحلة أسوأ من المرحلة التي نحن فيها خصوصاً اننا اليوم في حالة طارئة في ظل الحرب القائمة في الجنوب”.

وفي مقابلة عبر “صوت كل لبنان” تطرق الى الملف الرئاسي قائلاً: “كنا نذهب الى كافة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ومن يخرج او يضع شرطاً مسبقاً لإبقاء النصاب هم الذين ما زالوا لليوم يعطلون الانتخابات الرئاسية”.

تابع: “من جهتنا، كنا نتفاعل بإيجابية دائمة مع كل ما يطرح طالما هو ضمن الدستور ولا يفتح مجالاً امام اعراف جديدة تطيح بالدستور. انتخاب رئيس الجمهورية الاساس، ومن لا يقوم بذلك هو الذي يعرقل مشروع الانتخاب في ظل هذا الوضع الصعب في الجنوب”.

ختم حاصباني: “طرحنا افكارنا ومبادرات ضمن الدستور على كل من نتشاور معه في موضوع انتخاب الرئيس للجمهورية وكان هناك ردات فعل ايجابية تجاه هذه الطروحات ولكن مصدر التعطيل كان دائما من الثنائي”.