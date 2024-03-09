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حاصباني: وحدة الساحات لا تعني وحدة الهدن.. ونخشى من توسع الحرب

منذ ساعة واحدة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

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أشار عضو كتلة “الجمهورية القويّة” النائب غسان حاصباني إلى ترحيب القوات بكتلة الاعتدال الوطني، واليوم يحصل تحاور ومشاورات بين الكتل النيابية”.

وأضاف في حديث لقناة “الجديد” “ممكن للمبادرين ان يتحركوا ليجمعوا أفكارا وان يصير هناك تقاطع أفكار من دون ان نجتمع في جلسة”.

وتابع الحاصباني “نحن نذهب الى الجلسة “مين ما كان فيها مرشحين” وان تمسك الطرف الآخر بمرشحه نحن نتمسك بمرشحنا ولنصوت ونبقى في الجلسة حتى انتخاب رئيس فهذا هو الدستور “.

واستكمل: “يجب التوصل الى رئيس جمهورية يحمي الدستور وحقنا ان نعطي رأي الناس الذين انتخبونا وان نعبر عن رأينا بأي موضوع”.

ولفت الى ان “طالما نتناقش ككتل نيابية لا مشكلة ولكن ان يكون هناك إطار منظم للحوار فهذا يكرس بدعاً واعرافاً ويطيح بالدستور ولن نسير بذلك و يجب التوصل الى رئيس جمهورية يحمي الدستور”.

واعتبر حاصباني ان “إصرار الفريق الآخر على الشكل قبل المضمون وعلى فرض مرشحه هو الذي يعيق انتخاب الرئيس”.

وختم: “حزب الله ادخل لبنان بالحرب ووحدة الساحات لا تعني بالضرورة وحدة الهدن ونحن نخاف من ان تتوسع الحرب”.

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