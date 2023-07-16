حاصباني يتهم الرئيس بري بالانقلاب على اتفاق الطائف

اتّهم عضو تكتل الجمهورية القوية النّائب غسان حاصباني رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانقلاب تباعاً صفحة تلوى الأخرى على اتفاق الطّائف من خلال اختلاق حوارات موازية واعراف جديدة عند كل استحقاق دستوري، واعتبر حاصباني ان الحوار اليوم إذا حصل هو بمثابة خطوة إضافية لضرب الطائف.

ورأى حاصباني في حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان، ان اجتماع الدوحة غداً ما هو الا قيام فرنسا بواجبها.

ورداً على سؤال حول بيان نواب حاكم مصرف لبنان، في مقابلة مع لبرنامج “لقاء الاحد” عبر “صوت كل لبنان”، أوضح حاصباني الا منطق تصريف اعمال في المصرف المركزي ولا يمكن لنواب الحاكم التهرب من مسؤولياتهم، اما في حال تخلوا عنها فسيصبحون عرضة للملاحقة.

واذ أكد حاصباني الا جديد في موقف البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين السوريين في لبنان، ردّ على موقف الشيخ نعيم قاسم الذي تساءل في خلاله من هو البرلمان الأوروبي، بالقول: البرلمان الأوروبي هو من دعا الى فرض العقوبات على معرقلي كل من الاستحقاق الرئاسي وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.