حاصباني يجتمع مع مسؤولين في صندوق النقد

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني اجتماعا، في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية، مع رئيس “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” السفير إد غبريال، وجرى عرض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

كما اجرى لقاء مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي وتركز البحث على “الحلول المطروحة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وما حددته خطة التعافي في هذا السياق، لا سيما على صعيد مشاريع القوانين المطروحة التي تتناسب مع هذه الخطة وكيفية تنفيذ مقاربة التعافي الذي يجري النسيق حولها مع عدد من الأطراف”. كذلك، جرى التشديد على “اهمية ضمان وحماية حقوق المودعين”.

من جهة أخرى، نظم معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى ندوة حوارية مع حاصباني شارك فيها عدد من الباحثين والمحللين في مراكز الأبحاث في واشنطن. أدار الندوة كبير الباحثين في معهد واشنطن ومدير برنامج السياسات العربية في المعهد والمساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. وجرى عرض مختلف التطورات في المنطقة والأوضاع في لبنان ولا سيما التصعيد على الحدود الجنوبية. تطرقت الندوة ايضا إلى الوضع الاقتصادي والمالي لجهة بعض الحلول المتاحة التي تعالج الأزمة من مختلف جوانبها، ولا سيما في ضوء الدراسات التي كان اعدها حاصباني. كما تضمنت الندوة سلسلة من النقاشات مع الحاضرين.

‎وكان حاصباني شارك في حفل فطور الصلاة الوطني السنوي National Prayer Breakfast، الذي تخلله إلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة.

‎هذا وحضر ايضا مأدبة العشاء الرسمية التي أقامتها السفارة اللبنانية في واشنطن، وشارك فيها عدد من النواب اللبنانيين الزائرين وعدد من مسؤولي الإدارة الأميركية.