"إنها مسرحية".. حاصباني: ماذا تعني قواعد الاشتباك؟

أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “للإسرائيلي مصلحة في استغلال الفرص التي تتاح له، لتخفيف أعداد الفلسطينيين وتهجيرهم إلى أماكن أخرى وتوطين اشخاص مكانهم”.

وأشار في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أن “كل من تحدث عن ارغام الاسرائيليين على التخلي عن مشروعهم لم يتقدم أحد منهم بخطوات عملية منطقية، إنما استغل هذا المطلب لتعزيز النفوذ في مناطق أخرى في المنطقة”.

ولفت حاصباني إلى أن “الأميركي يطالب بالتهدئة كون لا مصلحة له في تأزم الأمور أكثر”.

وأضاف: “لو أن حزب الله يأخذ بالاعتبار الشعب اللبناني ومعاناته وأثر دخوله في حرب غزة وتحريكه الجبهة في الجنوب، لَما تحرّك”

وتابع حاصباني” “ربط الحزب مصير لبنان بغزة علماً أنهما جبهتين منفصلتين. فيما كل الدول المحيطة من سوريا إلى مصر و الأردن لم تفتح الجبهة”.

وأوضح “ماذا تعني قواعد الاشتباك؟ إنها مسرحية يتقاسم أدوارها الطرفان ويتفقان على أن “ينكوزوا بعضهم بلا ما يزعجوا بعضهم”.

وختم حاصباني لافتاً إلى أن “هناك حوالي خمسين ألف نازح لبناني تركوا الجنوب والخطر مستمر في الانزلاق إلى توسيع الجبهة”.