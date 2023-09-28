الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
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حاكم مصرف لبنان بالإنابة يحذر: هذا الاستقرار هشّ ولن يدوم!

منذ ساعة واحدة
وسيم منصوري

وسيم منصوري

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أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ “مصرف لبنان سيستمرّ بدفع رواتب القطاع العام بالدولار ما يؤمّن استقراراً لـ400 ألف عائلة”، لافتاً إلى أنّ هذا ليس استقراراً طويل الأمد بل هو استقرار هشّ، وإذا لم يتم انتخاب رئيس ستتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر”.

وشدّد على ضرورة “إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع”، مؤكداً أنّ “الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف”.

وقال منصوري، عقب لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إنّه “يمكن إعطاء إجابة للمودع عن وديعته، والمسؤولية مشتركة مع الحكومة والبرلمان”، متمنّياً أن “نبدأ ورشة عمل مشتركة لمحاولة إعطاء إجابات للمودعين بأسرع وقت ممكن، وهناك مسؤولية عن هذا التأخير”.

وأكد أنّ “مصرف لبنان مؤسسة قوية وجامدة ولديها إمكانيات، وهناك عمل دؤوب لتحسين الآليات وإعادة الحوكمة في المصرف المركزي والعلاقة مع الدولة اللبنانية، ومصرف لبنان يستحق إعادة الثقة به”.

كما لفت منصوري إلى أنّ “من يؤمّن الرواتب الدولة اللبنانية وليس مصرف لبنان”، مؤكداً أنّ “لا تغيير في سياسة المصرف المركزي ولا تمويل للدولة بالليرة أو الدولار”.

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