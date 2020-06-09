حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يصدر تعميماً للصرافين المرخصين

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طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جميع الصرافين المرخصين من الفئة “أ” أن “يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعًا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميًا، والتي مُفترض أن تنخفض تدريجيًا”.

وأشار إلى أن “على الصرافين أن يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد”.

وأضاف الحاكم رياض سلامة، في بيان، “يقوم مصرف لبنان، وخلال 48 ساعة، بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تم الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي إلى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير إليها الصراف عندما يتقدم بالطلب إلى مصرف لبنان.

وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الأموال نقدًا. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعًا لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية”.

وختم قائلًا، “يُضاف أن أي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال على الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته”.

وأصدر مصرف لبنان أمس الإثنين تعميما يتعلّق بالشيكات المرتجعة، ينص على عدم دخول الفترة الواقعة بين 15 آذار و15 حزيران ضمنا في احتساب مهلة الخمسة عشر يوما الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة.

وأصدر مصرف لبنان سابقاً تعميما يتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية.

ويُسمح بموجب التعميم لكل اصحاب الودائع بالدولار أن يسحبوا الدولارات بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق، على ان يعلن البنك يوميا سعر السوق.