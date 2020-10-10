حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6/10/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت في 8/10/2020؛ وأن هذه النتائج أظهرت وجود ست (6) حالات إيجابية.

* في 6/10/2020: رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية).

* نتائج 8/10/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).