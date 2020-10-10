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حالات إيجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

10 - أكتوبر - 2020
مطار بيروت- ارشيف

مطار بيروت- ارشيف

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أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6/10/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت في 8/10/2020؛ وأن هذه النتائج أظهرت وجود ست (6) حالات إيجابية.

* في 6/10/2020: رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات إيجابية).

* نتائج 8/10/2020 كالتالي:

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية).
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).

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