السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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حالات اختناق في حريق قرب معمل دير عمار

منذ 3 دقائق
معمل دير عمار الحراري

معمل دير عمار الحراري

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن 7 أشخاص من عمّال معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنية أصيبوا بحالات اختناق ورضوض، أثناء مساعدتهم في إخماد حريق اندلع في أعشاب يابسة وقصب قرب المعمل.

وكان الحريق الذي أهمد ليل الجمعة تجدد صباح اليوم، وامتدت النيران نتيجة سرعة الرياح إلى جوار المعمل واقتربت منه، ما استدعى حضور فرق الإطفاء إلى المكان على الفور، حيث عملت على إخماده قبل تمدده إلى داخل المعمل.

وأسعف عناصر فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر المصابين قبل نقلهم إلى مستشفيات المنطقة وطرابلس لتلقي العلاج اللازم.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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