حالات الوفاة بـ"كورونا" إلى ارتفاع من جديد في لبنان

سجلت غرفة ادارة الكوارث اليوم الأربعاء 2460 اصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة و1465 حالة شفاء.

يذكر أنه أعلنت وزارة الصحة العامة أمس الثلاثاء عن تسجيل 1985 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة وفاة.

في الموازاة، كشف مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض أنه ولأول مرة منذ أسابيع عدّة، انخفضت نسبة فحوصات الـPCR الايجابية التي تم إجراؤها في مختبرات المستشفى إلى 12%.

وتابع أبيض في تغريدة عبر “تويتر”: “لا أعلم ما اذا كان هذا اتجاه مستدام، لا زال من المبكر أن نحتفل أو نخفف من الاجراءات الوقائية، لكنها أخبار جيدة في جميع الأحوال، وأعتقد أنها تستحق المشاركة”.