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حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 10 الحالي

منذ 15 ساعة
مطار بيروت- ارشيف

مطار بيروت- ارشيف

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)”.

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