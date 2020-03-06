حالة الكورونا الجديدة في لبنان لا تشبه سابقاتها.. ولا إصابات شمالاً حتى الآن

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 16، بعد إضافة حالة جديدة أمس، وفق تقرير مستشفى بيروت الحكومي. هذه المرة، الإصابة لا تشبه سابقاتها من حيث “البلد” الذي أتت منه، إذ إنها الإصابة الأولى التي تسجّل من خارج البلدان الموبوءة بشكلٍ رسمي. فمع الإصابة الجديدة الآتية من بريطانيا، يرتفع منسوب الخوف وتقترب البلاد أكثر فأكثر من فرضية الخروج من الاحتواء.

إصابة جديدة أضيفت، أمس، إلى “لائحة” المصابين بفيروس كورونا، لترفع العدد إلى 16 حالة. فبعد 24 ساعة من تسجيل إصابتين بالفيروس، سجّلت إصابة جديدة لسيّدة لبنانية أتت قبل أيام على متن طائرة آتية من بريطانيا.

16 حالة سجّلها “عداد” كورونا حتى عصر أمس… كما سجّل دخول بلد جديد إلى قائمة البلدان “المصابة” بالفيروس، والتي بات يتطلب التعامل مع الطائرات الآتية منها بمزيد من الحذر وباتخاذ إجراءات اكثر استثنائية. فبعد الصين وإيران وإيطاليا ومصر (أول من أمس)، حلت أمس بريطانيا رسمياً على القائمة. ولعلّ الإجراء الأسرع، بعد ثبوت هذه الحالة، إعادة التواصل مع جميع ركاب الطائرة التي أتت على متنها السيدة، كما أفراد عائلتها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مطار بيروت الدولي، المدير العام بالوكالة للطيران المدني فادي الحسن، إلى أنه في ما يخصّ الحالة الأخيرة، يعود الى وزارة الصحة العامة إعادة التحقق من صحة ركاب الطائرة التي أتت على متنها، مع العلم بأنه “ليس بالضرورة بحسب الفريق الطبي في المطار أن يكون المصابون قد التقطوا الفيروس من البلدان التي أتوا عبر مطاراتها”. وأكد الحسن أن “ما نتخذه من إجراءات نلتزم فيه بما يصدر عن منظمة الصحة العالمية”. ولفت إلى تعميم جديد وزّع على شركات الطيران، أمس، “أضفنا بموجبه إلى لائحة الدول اليابان وهونغ كونغ وماكاو”.

وفي الأرقام التي أصدرها مستشفى بيروت الحكومي في تقريره أمس، هناك إلى الآن “19 حالة في منطقة الحجر الصحي”، فيما غادر أمس 19 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

شمالاً أكّدت شريحة واسعة من أبناء مدينة طرابلس وأطبّائها لـ”الجمهورية”، أن “ليس هناك من إصابات بفيروس كورونا في أقضية الشمال، على عكس ما يُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي”.

“آخر همّنا… بَدنا نخاف من نتفِة رشح ونحنا عم نموت من الجوع “، هكذا أجاب أهل المدينة لدى سؤالنا عن أحوالهم مع كورونا.

فبعد التعميم الذي أصدره محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا للقائمقامين، بوجوب التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة وإعداد خطط ميدانية واتّخاذ التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، نشطت دوائر القائمقاميات والبلديات ونظّمت لقاءات توعوية في مختلف الاقضية الشمالية.

وأكّد رئيس مجلس ادارة مستشفى طرابلس الحكومي الدكتور فواز حلاب، الذي كان يتابع مع وزير الصحة محمد حسن آخر التطورات، “انّ أيّ إصابة لم تسجل في طرابلس والبداوي والقلمون والميناء لغاية تاريخه”، مشيراً إلى أنّ “مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، أصبحت مجهّزة لاستقبال أي حالة او إصابة، كما تمّ تجهيز مكان مخصّص للحجر الصحي”.