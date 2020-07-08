حالة كورونا في عين جرفا من الوافدين

اعلنت خلية الأزمة في وكالة داخلية حاصبيا – مرجعيون في الحزب التقدمي الإشتراكي انه “بعد اكتشاف حالة كورونا في بلدة عين جرفا قضاء حاصبيا، من ضمن الوافدين من قطر، بادرت الخلية الى التواصل مع المعنيين وتم عزل المصابة، والطلب من أقاربها الذين اختلطوا معها التزام الحجر المنزلي الفوري الى حين التأكد من عدم وجود حالات أخرى”.

وناشدت الجميع، بعد فترة التراخي التي حصلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، “ضرورة العودة الى التزام كل التعليمات المطلوبة للوقاية واعتماد وسائل التعقيم وبخاصة ارتداء الكمامات، والامتناع عن التجمعات وإقامة المناسبات الجامعة والمصافحة حفاظا على السلامة العامة ودرءا للأخطار الناجمة عنها والتبليغ عن اي حالة مشتبه فيها، وبخاصة بين الوافدين من الخارج لتتم المتابعة”، مؤكدة “انها ستبقى دائما الى جانبهم للخروج من دوامة هذا الفيروس وإبعاد شبحه عن الجميع”.