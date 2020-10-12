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حالتا وفاة و10 إصابات جديدة بكورونا في الضنية

منذ 14 ساعة
الضنية

الضنية

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سجلت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية في بيان، “حالتا وفاة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية. الأولى في بلدة كفربنين والثانية في بلدة السفيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس في الضنية إلى 11 وفاة، منذ تسجيل أول وفاة في المنطقة في 22 نيسان الماضي”.

كما أعلنت “تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في الضنية، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت على مخالطين ومشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتوزعت الإصابات على بلدات كفرحبو 3 حالات، وحالة واحدة في كل من بلدات بيت الفقس، بخعون، زغرتغرين، عيمار، عين التينة والسفيرة”.

وناشدت الخلية المواطنين “الإلتزام بالتدابير الوقائية والإرشادات التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة حرصاً على سلامتهم ومنعا لتفشي الفيروس”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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