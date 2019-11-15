أخبار لبنان

حال الطرقات في اليوم الثلاثين لـ”الثورة”

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لم يتبدّل مشهد الطرقات في اليوم الثلاثين على الانتفاضة الشعبية، اذ عمد المحتجّون الى إقفال بعض الطرقات الرئيسية في حين نجح الجيش والقوى الامنية في فتح اخرى.

وذكرت غرفة التحكم المروري ان الطريق مقطوعة على اوتوستراد خلدة باتجاه الاوزاعي، وفي الشويفات قرب بنك بيبلوس، واشارت الى “ان يمكن سلوك الطريق البحرية خلدة باتجاه الاوزاعي”.

كما أفادت بأنه تم قطع طريق دميت عند مفرق سيرجبيل في الشوف.

والطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة في البقاع الغربي، هي: جديتا، قب الياس، وتعلبايا، وسعدنايل، وجب جنين، ومستديرة زحلة، وغزة، والمصنع.

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والطرقات المقطوعة ضمن طرابلس وحلبا: ساحة النور، البداوي، جسر البالما، طريق عام حلبا، العبدة عند مفرق دنون.

أما اوتوستراد بيروت جونية حتى جبيل فسالك بالاتجاهين. كما أن كل الطرقات ضمن بيروت سالكة.

كذلك، اُعيد فتح الطريق على اوتوستراد جل الديب.

كما اُعيد فتح السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

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