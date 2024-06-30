حاولوا السفر بطريقة غير شرعية.. وشعبة المعلومات منعتهم

في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص والهجرة بطريقة غير شرعية التي تقوم بها قطعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول التحضير لعملية تهريب أشخاص من التابعية السورية عبر البحر من شاطىء “العبدة” – عكار إلى قبرص.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تمكنت من تحديد المكان حيث يختبىء فيه الأشخاص الذين يتم التحضير لتهريبهم، وذلك على سطح أحد المباني في بلدة وادي الريحان.

وأعطيت الأوامر إلى دوريات من الشعبة للعمل على توقيفهم، بالتنسيق مع القضاء.

وبتاريخ 21-6-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة للمبنى، تمكنت الدوريات من توقيف خمسة عشر شخصًا من التابعية السورية بجرم دخول البلاد خلسة، والذين كانوا بصدد القيام بهجرة غير شرعية عبر البحر الى قبرص.

وضبط معهم أربع سترات نجاة وثمانية أجهزة خلوية.

وتم تسليمهم والمضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم عملًا بإشارة القضاء المختص.