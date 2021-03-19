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حاول ادخال هواتف خلوية مخبأة بطريقة احترافية الى رومية

19 - مارس - 2021
سجن رومية

سجن رومية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

1- بتاريخ 18-3-2021، تمكن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من ضبط /3/ هواتف خلوية، /4/ سماعات الأذن “Ear Phone”، شاحن للهاتف “Charger” عدد/3/ و/3/ وصلات عائدة لهم، حافظة “Flash Memory” عدد/2/، مخبأة بطريقة احترافية في داخل ” براد” كان ينوي المدعو:

م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني) تهريبها إلى داخل السجن.

2- وفي السياق ذاته، جرى ضبط /3/ هواتف خلوية وشاشة هاتف كانت مخبأة بطريقة متقنة داخل علبة بلاستيكية عدد /2/ لسائل للجلي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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