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حبشي التقى مولوي وأشاد بفعاليّة الخطّة الأمنيّة

منذ 12 دقيقة

النائب أنطوان حبشي

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أشاد عضو تكتل الجمهوريّة القوية النائب أنطوان حبشي خلال لقائه وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بفعاليّة الخطّة الأمنية، مثنيًّا على القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة بما يتعلّق بالتواجد غير الشرعي للسوريين في لبنان، مشيراً إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق فرض السيادة والمساهمة في تمكين الدولة عبر بسط قراراتها بما يُحقق تدريجيًّا وتراكميًّا أمن وسلامة اللبنانيين.

كما تطرق الحديث إلى موضوع الميغاسنتر في الإنتخابات وضرورة تفعيله.

ولفت مولوي إلى أن الحكومة التزمت بتطبيقه الذي يحتاج إلى 6 أشهر لتطبيقه، لافتًا الى ضرورة عمل المجلس النيابيّ في هذا الاتجاه في أسرع وقت.

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