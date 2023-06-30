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حبشي: المتاجرة بمصير المفقودين في سوريا "وصمة عار"

منذ يوم واحد
النائب أنطوان حبشي

النائب أنطوان حبشي

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غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر” قائلًا: “أسوأ ‎عدالة هي العدالة المزعومة القائمة على الجبن والخنوع، بمواقف ذليلة، تخلوا عن أبنائهم. رغم تخليهم عن الحق، المعركة قائمة. طالما هناك ضمير واحد حيّ، يؤمن بالحق والحقيقة. امتنعوا عن التصويت.. لكن المؤسسة المعنية بالمفقودين في ‎سوريا، أُنشئت”.

وأضاف: “الامتناع هو صورة عن تبعية المنظومة والإنحلال الذي أوصلوا لبنان إليه، إنسانيًّا وأخلاقيًّا. إن المتاجرة بمصير المصور ‎سمير كساب والمفقودين في سوريا وصمة عار. هنيئًا لنا بالحق وبئس زمن الوجوه الصفراء! آملين أن تمتدّ العدالة لتشمل الأسرى والمفقودين زمن الاحتلال السوري”.

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