حبشي: المتاجرة بمصير المفقودين في سوريا "وصمة عار"

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر” قائلًا: “أسوأ ‎عدالة هي العدالة المزعومة القائمة على الجبن والخنوع، بمواقف ذليلة، تخلوا عن أبنائهم. رغم تخليهم عن الحق، المعركة قائمة. طالما هناك ضمير واحد حيّ، يؤمن بالحق والحقيقة. امتنعوا عن التصويت.. لكن المؤسسة المعنية بالمفقودين في ‎سوريا، أُنشئت”.

وأضاف: “الامتناع هو صورة عن تبعية المنظومة والإنحلال الذي أوصلوا لبنان إليه، إنسانيًّا وأخلاقيًّا. إن المتاجرة بمصير المصور ‎سمير كساب والمفقودين في سوريا وصمة عار. هنيئًا لنا بالحق وبئس زمن الوجوه الصفراء! آملين أن تمتدّ العدالة لتشمل الأسرى والمفقودين زمن الاحتلال السوري”.

الامتناع هو صورة عن تبعية المنظومة والإنحلال الذي اوصلوا لبنان اليه، انسانيًّا وأخلاقيًّا. ان المتاجرة بمصير المصور #سمير_كساب والمفقودين في سوريا وصمة عار .هنيئًا لنا بالحق وبئس زمن الوجوه الصفراء! آملين ان تمتدّ العدالة لتشمل الأسرى والمفقودين زمن الاحتلال السوري.(٢ /٢) — Antoine Habchi (@antoinebhabchi) June 30, 2023