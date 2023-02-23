حبشي: بكركي لا تتراجع!

غرّد النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر” قائلًا: “صدى الخوف في نفوسهم هو التهديد الحقيقي، لأن الرسالة يحملها رسول إلى العنوان الصحيح”.

حبشي أضاف: “نتمسك باليد الممدودة رغبةً باللقاء وليس خوفًا من قذيفة على باب كنيسة. الرسالة لم ولن تصل، لأنّ المكونات المجتمعية في بعلبك – الهرمل حريصة على عيشها معًا خارج العنف. طليا لا تخاف وبكركي لا تتراجع”!

صدى الخوف في نفوسهم هو التهديد الحقيقي، لأن الرسالة يحملها رسول إلى العنوان الصحيح. نتمسك باليد الممدودة رغبةً باللقاء وليس خوفًا من قذيفة على باب كنيسة. الرسالة لم ولن تصل، لأن المكونات المجتمعية في #بعلبك_الهرمل حريصة على عيشها معًا خارج العنف. #طليا لا تخاف و #بكركي لا تتراجع! — Antoine Habchi (@antoinebhabchi) February 23, 2023