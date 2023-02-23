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حبشي: بكركي لا تتراجع!

منذ ساعة واحدة
النائب أنطوان حبشي

النائب أنطوان حبشي

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غرّد النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر” قائلًا: “صدى الخوف في نفوسهم هو التهديد الحقيقي، لأن الرسالة يحملها رسول إلى العنوان الصحيح”.

حبشي أضاف: “نتمسك باليد الممدودة رغبةً باللقاء وليس خوفًا من قذيفة على باب كنيسة. الرسالة لم ولن تصل، لأنّ المكونات المجتمعية في بعلبك – الهرمل حريصة على عيشها معًا خارج العنف. طليا لا تخاف وبكركي لا تتراجع”!

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