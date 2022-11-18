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حبشي رداً على كلام باسيل: فاقد الشيء لا يعطيه

منذ 34 دقيقة
أنطوان حبشي

أنطوان حبشي

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دعا النائب أنطوان حبشي إلى “الخروج من الاصطفافات السياسية والاحتكام الى الدستور والارتكاز على الإرادة في إعادة بناء الدولة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وأوضح حبشي، في حديث الى” صوت كل لبنان”، أنّ “على المجلس النيابي أن يلتئم حتى من دون دعوة لانتخاب الرئيس، والحل الفعلي للأزمة الراهنة يكمن في التزام النواب بتأمين النصاب في الدورة الثانية ولتفضي الانتخابات إلى ما ستفضي إليه”.

كما شدد على “ضرورة عدم الاتيان برئيس لا يكون لبنان في أولويته”، مشيرا الى أن “هناك فريقا لن يسمح بتطبيق الدستور ويريد أن يأتي برئيس يبقي الأمور كما هي ولا يسأل ولا يسائل”.

وردا على كلام النائب جبران باسيل الأخير، قال حبشي: “فاقد الشيء لا يعطيه”.

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