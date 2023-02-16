حبشي: رغم الظروف القاسية.. يبقى الجيش ضمانة اللبنانيّين

اعتبر النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر”، أنّ “ثمن بسط السيادة وضبط التفلت غالٍ، غلاوة شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في حورتعلا”.

حبشي أضاف: “رغم هذه الظروف القاسية، تبقى مؤسسة الجيش ومديرية المخابرات ضمانة اللبنانيين وأهل البقاع خصوصاً، في حربها على تجار المخدرات. الرحمة للشهداء الأبطال”.

ثمن بسط السيادة وضبط التفلت غالي غلاوة شهداء #الجيش_اللبناني الذين سقطوا في #حورتعلا. رغم هذه الظروف القاسية، تبقى مؤسسة الجيش ومديرية المخابرات ضمانة اللبنانيين وأهل #البقاع خاصة، في حربها على

تجار المخدرات. الرحمة للشهداء الأبطال.@LebarmyOfficial — Antoine Habchi (@antoinebhabchi) February 16, 2023

وكان الجيش قد أعلن استمرار عمليات الدهم التي تنفذها وحدة من قواته ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع، مشيرة إلى أنّ عدد الموقوفين بلغ تسعة حتى الساعة.

فيما كانت قيادة الجيش قد أعلنت في بيان “استشهاد ثلاثة عسكريين ومقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع”، وذلك خلال عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات في البلدة. وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين.