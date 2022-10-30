حبشي: ظاهرة إطلاق النار في المناسبات زادت عن حدّها

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “انطوان حبشي” أنّ “ظاهرة إطلاق النار في المناسبات زادت عن حدها، وهي ظاهرة لا تمت الى إيماننا المسيحي بصلة، وتشكل خطرًا على حياة الاشخاص أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديا”.

كلام حبشي جاء خلال الاجتماع الدوري للجنة التنسيق والمتابعة في منطقة دير الاحمر الذي عقد في دار مطرانية بعلبك – دير الاحمر المارونية، بدعوة من منطقة البقاع الشمالي في القوات اللبنانية، في حضور المطران حنا رحمه، رئيس إتحاد بلديات منطقة دير الاحمر جان فخري، عدد من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، منسق منطقة البقاع الشمالي في القوات اللبنانية الياس بو رفول وفاعليات روحية واجتماعية.

ونوّه حبشي بدور الجيش ومديرية المخابرات فيه في حفظ الامن في منطقة بعلبك – الهرمل، وتجاوبهم وتعاونهم مع المطالب الامنية وفقًا لموجبات القانون، غير عابئين بالأخطار المحيطة بكل مهمة ينفذونها في هذا الإطار.

وختم حبشي كلمته داعيًا اهله في منطقة دير الاحمر الى عدم إطلاق النار في المناسبات، مشددًا على “عدم تغطية اي مطلق نار في اي مناسبة كانت”.