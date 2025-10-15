حبشي: على السلطة الإمساك بمسار الدولة وحماية لبنان من تداعيات التحوّلات الإقليمية

أكد النائب أنطوان حبشي في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن المطلوب في هذه المرحلة الحساسة هو أن تتولى السلطة التنفيذية، وفي طليعتها رئيس الجمهورية والحكومة، مسؤولية الإمساك بمسار الدولة، والعمل على تحييد لبنان عن كل التحوّلات الإقليمية الجارية.

وشدد حبشي على أن الدولة اللبنانية مطالبة بتثبيت سيادتها الكاملة، مذكّراً بأن هذا المبدأ “تم إقراره في الخامس من آب”، داعياً إلى المضي قدماً في تنفيذ ما أُقرّ لضمان استقرار لبنان وحماية مؤسساته.

ورأى أن ما يشهده المحيط العربي من تطورات متسارعة يفرض على لبنان قراءة المتغيرات بعمق ووعي، لكونها تحولات جوهرية قد تنعكس على الواقع الداخلي، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرارات المصيرية يجب أن تبقى في يد الدولة اللبنانية وحدها، من خلال استعادة سيادتها وقرارها الوطني المستقل.