حبشي لصوت بيروت: من المستغرب تعويل حزب الله على الخماسية وعلى هوكشتاين!

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن الملف الرئاسي له حل واحد حقيقي وفعلي وكل الحلول الباقية وهمية و الحل هو أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع دورات متتالية “وحكماً سيأتي رئيساً للجمهورية غير معلّب” مستبعداً أن نرى رئيساً طالما الثنائي الشيعي يربط مصير لبنان بما يجري في غزة و بالتالي لن يكون لديهم ثقة بأي رئيس إلا بالرئيس الذي يطرحونه و أكبر دليل ان حزب الله لم يعلن حتى اليوم تراجعه عن ترشيح سليمان فرنجية و الاحتمال بالذهاب إلى حلول أخرى

و حول البيان الأخير للجنة الخماسية الذي أعطى مهلة لآخر حزيران كي يكون لدينا رئيس قال حبشي فلنرجع إلى الوراء و نرى كم مرة تم تحديد مهل و لم نصل إلى نتيجة معتبراً ان المعضلة الأساسية هي أنه بدلاً من ان نقرر مصيرنا بيدنا فهناك جزء من اللبنانيين يربط مصير لبنان بالخارج

وإذ أعرب حبشي عن كل التضامن مع القضية الفلسطينية أكد أن هناك فرق كبير بين التضامن و بين توريط لبنان بحروب ليس له علاقة بها و لا تفيد غزة و الفلسطينيين.

و تساءل حبشي لماذا علينا أن ننتظر الخماسية وغيرها والمستغرب تعويل حزب الله عليها وعلى هوكشتاين الذي يعتبرونه خشبة الخلاص بعدما كانوا ينتقدونه و يعتبرونه ضابطاً إسرائيلياً لأنهم يعتقدون أن الضغط الذي يمارسه سيوصل إلى تسوية تناسبهم شاكراً كل الدول على محاولتهم مساعدتهم لبنان لانتخاب رئيس ” لكن لماذا اللبنانيون يعطلون الانتخابات الرئاسية ولماذا الرئيس بري لا يدعو إلى جلسة مفتوحة مع دورات متتالية.

وفي موضوع النزوح السوري رأى حبشي ان المسؤول الأول في هذا الملف هو الحكومة اللبنانية مؤكداً ان الرئيس السوري بشار الأسد لا يريد عودة السوريين إلى سوريا من دون ثمن سياسي قد يكون إلغاء قانون قيصر معتبراً أن هناك الكثير من السوريين الموجودين في لبنان قد سقطت عنهم صفة النزوح اولهم الذين ليس لديهم أوراق شرعية و هم يشكلون ببن 40 و 50% من السوريين المتواجدين في لبنان إضافةً إلى السوريين الذين يذهبون إلى سوريا و يعودون فهؤلاء انتفت عنهم صفة اللجوء لأنهم لو كانوا معرضين للخطر في سوريا لا يذهبون أصلاً إليها “ويبقى قلة قليلة هم حقاً لاجئون سياسيون هرباًٍ من النظام”.

وأشار حبشي إلى أن هناك خطوات واضحة لحل ملف النزوح السوري تبدأ بترحيل كل من ليس لديهم أوراق شرعية و كل من يذهب إلى سوريا و يشارك في الانتخابات السورية وكذلك على المنظمات الدولية أن تساعد السوريين في بلادهم بدلاً من مساعدتهم في لبنان مؤكداً أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وتخوف حبشي من استمرار التواجد السوري في لبنان الذي أصبح يشكل 40% من عدد اللبنانيين و على الحكومة اللبنانية أن تقوم بالإجراءات اللازمة مشدداً على ضرورة ضبط الحدود مؤكداً أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء.