حبشي من تكساس: المطلوب تضافر الجهود حتى يجتاز لبنان أزمته

تناول عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي مستجدات الأوضاع في لبنان من كل جوانبها، لافتا إلى “ما يعانيه لبنان حاليا من أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية تستوجب تضافر الجهود حتى يجتاز لبنان هذه الأزمة، وتستعيد مؤسسات الدولة قدرتها على النهوض بالبلد على الصعد الإدارية والاجتماعية والاقتصادية كافة”.

وقال حبشي، خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه نجيب وهبة وعقيلته، وحضرها حشد من أبناء الجالية اللبنانية، وتأتي ضمن المحطة السابعة من جولته الاميركية في مدينة أوستن في ولاية تكساس، ترافقه منسقة “القوات” في الولايات المتحدة زينة يمين ورئيسة مركز “أوستن” بانوريا داوود: “إن صمود اللبنانيين اليوم هو إرادة الحياة لدى لبنان المنتشر ولبنان المقيم، كأننا شعب ترميه في البحر فيخرج في فمه سمكة، في وقت يراهن الكثيرون على يأسه وكسره”.

وأضاف: “كأن للبنان جناحين: لبنان المنتشر والمقيم وتتضافر جهودهما بالتوازي لاجتياز لبنان هذه الأزمة التي يعانيها، وتمتد إلى الاقتصاد والمال والمعيشة. ومن هنا، أهمية دعم المبادرات لتنمية المناطق والقرى اللبنانية، لا سيما في قرى بعلبك الهرمل”.