الجمعة 22 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024 |
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حبشي: هناك سلاح غير شرعي يأخذ القرارات عن الدولة

منذ 4 دقائق
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي

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شدد عضو “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أنهم لا يريدون رئيساً استفزازياً ولكن من حقهم الدخول الى دورات متتالية لنرى ان كان هناك من رئيس سيُنتخب.

وردّاً على سؤال بشأن عدم مشاركة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في لقاء بكركي، أجاب في حديث لـLBCI: “كان هناك ممثل عن كتلة الجمهورية القوية في لقاء بكركي بحضور بارولين وعندما يكون هناك ممثل عن الكتلة تكون الكتلة موجودة باكملها وهذه شكليات ولجعجع أسبابه والمقاطعة كانت فقط من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى”.

ولفت الى أن هناك سلاح غير شرعي يأخذ القرارات عن الدولة اللبنانية، معتبراً أن القوة الحقيقية هي الاتفاق على دولة قوية بمؤسساتها، وقال: “دولة المؤسسات غير موجودة اليوم ولا ثقة لدينا فيها قبل استعادة السيادة اللبنانية”.

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