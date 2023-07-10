حبشي: يجب تسليم نائب الحاكم الأول مسؤولياته

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي أن “بلدة برقا بلدة نموذجية، استطاعت تأمين إنماء ذاتي عبر إيجاد وسائل تؤمن العيش الكريم لأهلها القاطنين فيها صيفًا وشتاءً، من خلال مبادرات فردية قام بها ابناؤها، الذين اثبتوا كيف يمكن للإنسان ان يحدث فرقًا بقدرته وإرادته الذاتية”.

كلام حبشي جاء خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامه مركز “القوات اللبنانية” في برقا في البقاع الشمالي، ممثلا رئيس الحزب سمير جعجع، في حضور رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر جان الفخري، ورئيسي بلديتي برقا غسان جعجع وعيناتا ميشال رحمه، ومنسق البقاع الشمالي الياس بو رفول، ورؤساء مراكز القوات في صفرا غسان خضرا، والقدام ايلي الحدشيتي، وبرقا شربل جعجع وعدد من رؤساء المكاتب في المنسقية وحشد من الاهالي والرفاق.

وقال حبشي: “دعوني أخبركم عن العجائب التي تحدث في بلد العجائب، فعندما تغرس شجرة لوز أو كرز مكان الصخرة وتجني محصولها، هذه عجيبة. وعندما تتحول زريبة ماعز الى قنينة نبيذ تُقدّم على طاولات اهم المطاعم الاوروبية، هذه عجيبة. وعندما تُقطع شجرة للتدفئة في الشتاء وانتم تحافظون على شجرة اللزّاب وتنشؤن لها مملكة لتصبح مملكة اللزّاب، هذه عجيبة. وكل هذه العجائب هي فعل مقاومة حقيقية وصمود للبقاء في ارضنا والتجذر فيها، مستمدة من عجائب الاب نقولا كلوترز الذي مارس خدمة رسالته في برقا والذي فُتح ملف تطويبه في الكنيسة”.

وشكر حبشي لمديرية المخابرات في الجيش “تعاطيها المسؤول مع حادثة القرنة السوداء حيث استطاعت توقيف القاتل وكشف ملابسات هذه الحادثة بعد اربعة ايام من وقوعها”. وقال: “نتمنى لو ان الجميع في لبنان يتحمل مسؤولياته بجدية وخصوصا أننا سنصل قريبًا الى استحقاق مهم ألا وهو نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، في ظل حكومة تصريف اعمال لا يحق لها قانونيا تعيين حاكم جديد، كما لا يحق لها التجديد للحاكم الحالي. لذلك، على نائب الحاكم الاول قانونيًا استلام هذه المسؤولية، وعلى نواب الحاكم الذين قدموا استقالاتهم وفق المادة 25 من قانون النقد والتسليف القيام بدورهم في تصريف الاعمال”.

أضاف: “من هنا، نقول إلى جميع الذين يحاولون إيجاد مخارج أو وسائل كي يكمل حاكم مصرف لبنان القيام بمهامه بأنه لا يوجد أي مسوغ شرعي في ذلك ولن يصلوا الى أي نتيجة، وعلى الحكومة ان تسير بالطريق القانوني بهذه المسألة ويستلم نائب الحاكم الاول مسؤوليته، وعلى من عطّل انتخاب رئاسة الجمهورية تحمّل ما وصلنا اليه اليوم من تعطيل للمؤسسات الرسمية، وبالتالي على رئيس مجلس النواب ان يقوم بدوره عبر فتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية لأنه لن يكون هناك حوار خارج مجلس النواب”.

كما ألقى رئيس مركز برقا كلمة أكد فيها أن “المركز كان سباقًا في العمل وترك بصمة واضحة في النشاطات وفي نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة”. ولفت الى “مد اليد أاهل البلدة”، لافتا الى أن “المركز على مسافة واحدة من الجميع”. ودعا الراغبين في الانتساب الى “القوات” الى “التسجيل في دورات التنشئة السياسية”.