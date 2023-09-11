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حبشي يُحذّر من "كارثة".. ويُطالب "الزراعة" بالتحرّك

منذ ساعة واحدة
النائب أنطوان حبشي

النائب أنطوان حبشي

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حذّر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، من “كارثة تحلّ بمزارعي التفاح في عيناتا ومِرسل”.

حبشي لفت على حسابه عبر منصة “إكس”، إلى أنّ كارثة تحلّ بالمزارعين في تلك المناطق “نتيجة هبوب عاصفة في المنطقة، ما أدى إلى تساقط التفاح على الأرض وضياع تعب المزارعين”.

وأضاف: “لذلك نطالب وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة القيام بواجباتهما وتعويض المتضررين”.

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