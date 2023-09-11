حبشي يُحذّر من "كارثة".. ويُطالب "الزراعة" بالتحرّك

حذّر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، من “كارثة تحلّ بمزارعي التفاح في عيناتا ومِرسل”.

حبشي لفت على حسابه عبر منصة “إكس”، إلى أنّ كارثة تحلّ بالمزارعين في تلك المناطق “نتيجة هبوب عاصفة في المنطقة، ما أدى إلى تساقط التفاح على الأرض وضياع تعب المزارعين”.

وأضاف: “لذلك نطالب وزارة الزراعة والهيئة العليا للإغاثة القيام بواجباتهما وتعويض المتضررين”.

كارثة تحلّ بمزارعي التفاح في عيناتا ومِرسل، نتيجة هبوب عاصفة في المنطقة ما أدى إلى تساقط التفاح على الأرض وضياع تعب المزارعين. لذلك نطالب وزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة القيام بواجباتهما والتعويض على المتضررين. وهذا الفيديو يوثق بعض هذه الأضرار. #عيناتا #تفاح@MoaLebanon pic.twitter.com/QRZXR62US0 — Antoine Habchi (@antoinebhabchi) September 10, 2023