حبشي يُحذّر: يستعملون ورقة التعطيل للقبول بأيّ اسم

اعتبر عضو تكتل” الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، أن “الأزمة السياسية مستمرة لكن هذا لا يمنع أن نقوم بواجباتنا للخروج منها، وإعادة الانتظام العام بالشكل الصحيح هو المخرج الوحيد، أي رئيس لبناني لديه أجندة لبنانية بحت وعلاقات جيدة مع محيطنا الدولي والإقليمي”.

وأوضح حبشي، في حديث إذاعي، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل من يعطِّلون انتخابات الرئاسة، يتحمَّلون المسؤولية، طالما ليس هناك جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية، ويستعملون ورقة التعطيل والرهان على الوقت للقبول بأي اسم. لكن هذا لن يحصل، وكل ما يحصل الآن هو “تخبيص برّا الصحن”.

وأشار حبشي إلى أن “النائب محمد رعد لا يستطيع قول إنه يريد رئيساً سيادياً لأن فريقه ضارب السيادة بأقصى عمقها. وعندما يكون هناك مناطق لبنانية تابعة لحزب الله ولا تستطيع القوى الأمنية الدخول إليها، تكون الأقاويل الإنشائية غير مطابقة للواقع”.

وقال: “إن غياب السيادة لا يُعالج إلا برئيس مؤمن بالدولة اللبنانية ولا يخضع لحزب الله”، وأضاف: “يعطلون لكسب الوقت في انتخاب رئيس ليجمعوا حلفاءهم وليتمكنوا من تأمين 65 نائباً لانتخاب رئيسهم، عبر الترغيب والترهيب من فريق عنده قوّة تفوق قوّة الدولة. وما عطّل خططهم لغاية الساعة، هو كلّ موقف اتخذناه، فهناك كباش سياسي كبير ونحن نحاول الوصول لما نريده لكل اللبنانيين”.

حبشي قال: “لا أعوّل على الصراع بين حزب الله وباسيل، لأنهما بحاجة لبعضهما البعض سياسياً، وهناك استمرار بالابتزاز بين الطرفين. والخشية من تمرير انتخاب رئيس الجمهورية، ليعاودا حلفهما نظراً لحاجة الحزب لغطاء باسيل وحاجة باسيل لقوّة الحزب”.