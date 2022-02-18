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حبوب كبتاغون معدّة للتهريب من لبنان إلى دولة إفريقية في قبضة الأمن

18 - فبراير - 2022
توقيف

موقوف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار العمل على تفكيك شبكات تهريب المخدّرات وتوقيف أفرادها، وبعد رصدٍ ومتابعة حثيثة قامت بها عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، دامت قرابة خمسة أشهر، تم التوصّل الى تحديد هويتَي شخصَين من أفراد شبكة لتهريب المخدّرات، هما:

ر. ق. (مواليد عام 1997، سورية)
م. س. (مواليد عام 1993، سوري)

بتاريخ 12-2-2022، نصبت لهما قوّة من المكتب المذكور بمؤازرة من عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس كميناً محكماً، أسفر عن توقيفهما وضبط طرد معدّ للتهريب إلى إحدى الدول الإفريقية، يحتوي على صناديق فيها /5/ نراجيل، ومخبّأ في داخلها حوالي /30,000/ حبّة مخدّرة نوع “كبتاغون” بلغت زِنتها /5,100/ كلغ.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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