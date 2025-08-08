الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
حبيب أطلع وزير الدفاع على مشاريع مصرف الإسكان

منذ 40 دقيقة
المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب

المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، في مكتبه في الوزارة.

وجرى عرض لـ”مشاريع مصرف الإسكان والجهود المبذولة لتأمين قروض إضافية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية”.

بعد اللقاء، قال حبيب: “تشرفنا بزيارة وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وأطلعناه على الجهود المبذولة لتأمين القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوى المسلحة اللبنانية، وكانت الآراء متطابقة في هذا الموضوع”.

أضاف: “كذلك، أطلعناه على آلية تطبيق قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، وعلى مشاريع مصرف الإسكان المستقبلية في ما خص تأمين القروض بالليرة اللبنانية من أموال مصرف الإسكان الخاصة والتي أقرّها مجلس الإدارة منذ فترة، ونحن في طور البحث عن الوسيلة الأفضل لإعطاء هذه القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية”.

وتمنى حبيب من الجميع “دعم مصرف الإسكان لما له من مصداقية لدى الصناديق العربية التي تتلقف بإيجابية أي اقتراح لقروض جديدة لمصرف الإسكان”.

وشكر “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة مجتمعة، الذين لا يوفرون جهدا في سبيل تأمين مزيد من القروض الجديدة لدعم مصرف الإسكان من أجل مساعدة الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة”.

وختم: “يدنا ممدودة للتعاون مع الجميع، فنحن لا نطمح إلى أخذ دور أحد في أي موقع كان، إنما نمد يدنا لمن يرغب في التعاون معنا بكل ترحيب ومودة”.

