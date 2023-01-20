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حبيب لصوت بيروت انترناشونال: تسديد قروض الإسكان سيبقى بالليرة اللبنانية بعد رفع سعر الصرف الرسمي

منذ ساعة واحدة
المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب

المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب

أميمة شمس الدين
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جزم رئيس مجلس الإدارة -المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في حديث لصوت بيروت انترناشونال، أن تسديد قروض الإسكان سيبقى بالليرة اللبنانية بعد رفع سعر الصرف الرسمي إلى ١٥ ألف ليرة ابتداءً من أول شهر شباط المقبل، وقال: طالما استدان المقترض بالليرة اللبنانية فسيدفع بالليرة ولا علاقة لمصرف الاسكان بتغيير سعر صرف الدولار أو باعتماد منصة صيرفة سعر الصرف ١٥ ألف ليرة.

وإذ اشار إلى أنّه لا داعي للتهافت لتسديد القروض لفت إلى أنه يمكن للذين تجاوزوا فترة ٧ سنوات على أخذ القرض، أن يسددوا قيمة قرضهم كاملاً  دفعة واحدة ونقداً، على أن يدفعوا الغرامات المتوجبة عليهم.

ونفى نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عن أن هناك تغييرًا في تسديد القروض، مطمئناً المقترضين أن مصرف الإسكان يعمل وفق العقد الذي أبرم بينهم وبين المصرف بالليرة اللبنانية، موضحاً أن هناك ٣ أنواع قروض يمنحها مصرف الإسكان، وهي قروض للطاقة الشمسية وقروض للترميم وقروض السكن، مشيرًا إلى أنّ ليس لدى مصرف الإسكان أي قروض سكنية بالدولار.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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