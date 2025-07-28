حبيب من السراي: نسعى إلى المزيد من القروض المدعومة

أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، أنّ زيارته مع الأعضاء للسراي ليست من باب الواجب أو البروتوكول، إنّما لرفع آيات الشكر للحكومة التي منذ تلقّفها “كرة النار” في أحلك الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإطلاق، تجهد على كل الجبهات لوضع الخطط والبرامج الإنقاذية للنهوض بالبلاد إلى المستوى الذي تستحقه.

ورأى أنّ الحكومة تستحق تسميتها “حكومة الإصلاح والإنقاذ” التي تتوافق بالكامل مع خطاب القسَم.

كما عرض حبيب “إنجازات الحكومة”، متوجّهًا لرئيس الحكومة نواف سلام بالقول: “نحن في مصرف الإسكان فنلاقيكم على الدرب نفسه في السعي إلى تسهيل حياة المواطن اللبناني في ظل الوضع الاجتماعي والحياتي الذي يمرّ به”.

وطالبه باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتفعيل الدوائر العقارية، لتسهيل معاملات المقترضين من مصرف الإسكان، ولا سيما تسريع معاملات نقل الملكية للحصول على القروض كما سبق أن وقّع مصرف الإسكان مع وزارة المال اتفاقية ربط إلكترونيّ من أجل إصدار شهادة نفي ملكية.

وأضاف: “إذ نعمل جاهدين على التواصل مع الصناديق العربية والأجنبية لتأمين ديمومة القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة والقوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا السياق، إن التنسيق قائم مع “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” و”صندوق أبو ظبي للتنمية” و”صندوق قطر للتنمية” والبنك الدولي، منطلقين من مساعي فخامة الرئيس جوزاف عون ودولتكم مع السلطات الرسمية حيث تتواجد هذه المؤسسات المالية، لتسهيل مسار القروض”.