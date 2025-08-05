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حبيب: نحن في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية

منذ 51 دقيقة
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب

رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب

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كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن “مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية”. وقال: “نتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل”.

كلام حبيب جاء بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السر المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان، حيث جرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية.

وقال حبيب: “أكدنا للوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه.”

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