أنطوان حبيب يعرض لوزير الخارجية مشاريع مصرف الإسكان

أطلع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، على مشاريع المصرف الحالية وخطته المستقبلية لا سيما في اتجاه الخارج.

وشارك في اللقاء عضو مجلس إدارة مصرف الإسكان توفيق ناجي، والمستشار القانوني للمصرف الأستاذ مالك إرسلان.

وقال حبيب بعد اللقاء: “عرضنا على معالي الوزير خطة مصرف الإسكان في مجال الاستحصال على القروض من الصناديق العربية ولا سيما من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت. وتمنينا على وزير الخارجية دعمنا في الحصول على قرض من الصندوق القطري، وقرض من الصندوق الكويتي، وكذلك من الصندوق السعودي، من أجل تعزيز موارد المصرف بهدف تأمين استمرارية القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، خصوصاً بعد حصولنا على قرض الصندوق العربي. والسعي في اتجاه صندوق أبو ظبي للحصول على قرض جديد لمصرف الإسكان”.

ونقل حبيب عن الوزير بو حبيب دعمه جهود مصرف الإسكان لتأمين مسكن للبنانيين في هذه الظروف الحَرجة التي تمر بها البلاد.