حبّ الله ترأس اجتماعاً لتعديل توجيه الدعم

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حبّ الله في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، اجتماعاً مع وفد من جمعيّة الصناعيين اللبنانيين لمناقشة الآليات والتدابير الهادفة إلى تعديل توجيه الدعم، تفاديّاً لحصول ارتفاع كبير في الأسعار وللمحافظة على اليد العاملة وفرص العمل في القطاع الصناعي.

كان التركيز على رفض الدعم في المطلق، على أن تقابله خطوات تحفيزيّة للاستثمار وإيجاد بدائل عن المازوت والفيول بتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة.

كما طرح المجتمعون أهميّة استثمار الأراضي في المناطق النائية وتحويلها زراعية لتأمين الغذاء والمواد الأوّلية للصناعات الغذائية، واتّفقوا على معاودة الاجتماع الخميس المقبل، على أن تقدّم الجمعية مشروعاً يتضمّن اقتراحات عملية في ضوء التجارب والتحدّيات التي تواجه الصناعيين.

وفي السياق، طرح حبّ الله بعض الملاحظات حول برنامج “سيدر”، مشيراً إلى أنّه لم يلحظ أي استثمارات صناعية لبنان في حاجة إليها.