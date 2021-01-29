حب الله اقترح على دياب إعادة استثناء قطاعات صناعية أساسية من الاقفال

وجه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله كتابا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اقترح فيه “إعادة فتح بعض القطاعات الصناعية الأساسية واستثناءها من قرار الاقفال، مع التشدد على المصانع” العمل بنسبة 30% من القوى العاملة لديها وإلزامية إجراء فحوص الPCR بشكل شهري”.

وجاء في الكتاب:

“بنتيجة التطورات والأوضاع والمطالبات والتداعيات والإتصالات والاجتماعات،

وتجاوبا مع المطالب المحقة للصناعيين حفاظا على القطاع الصناعي ومساهمته الجوهرية كركيزة أساسية من ركائز الإقتصاد إنتاجا وتصديرا وتأمينا لدخول العملات الصعبة الى لبنان، كما لعشرات آلاف فرص العمل بما يساهم أيضا باستتباب الأمن الاجتماعي والإستقرار الوطني.

ومع قناعتنا الثابتة بما تقدم وتأييدنا لمطالب الصناعيين مع الإلتزام بالضوابط الصحية والفنية والمجتمعية،

نقترح وبإلحاح إعادة فتح القطاعات الصناعية وفق ما أوردناه، في كتابنا إلى دولتكم كالآتي:

1- المنتجات الغذائية على أنواعها كافة.

2- التعبئة والتغليف على أنواع منتجاتها.

3- المنظفات والمعقمات ومواد الحماية الشخصية والكمامات والألبسة الوقائية والتجهيزات والمفروشات الطبية والصحية على أنواعها.

4- المصانع التي يتعذر توقيفها عن العمل لصعوبة إطفاء أفرانها و/أو مراجلها البخارية كالترابة والأسمدة والكيماويات وتدوير الورق والكرتون والبلاستيك وإنتاج الزيوت النباتية وغيرها.

5-مصانع الألمنيوم والزجاج ومواد البناء.

بالإضافة إلى ما سبق، كل المصانع التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، وذلك بناء على إذن سماح بالتصدير يصدر عن وزير الصناعة بناء على المستندات المثبتة للتصدير والطلبيات.

مع التشدد على المصانع بالعمل بنسبة 30% من القوى العاملة لديها وإلزامية إجراء فحوص الPCR بشكل شهري.

آملين تجاوبكم مع اقتراحنا ومطالب الصناعيين درءا للأخطار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الداهمة”.