حب الله: المصنع المؤهل لصناعة لقاح سبوتنيك V في لبنان يمتلك كل المؤهلات

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أننا “نصنّع 20% من الأدوية التي تستخدم في لبنان، ومن بينها الادوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة ونحاول كمسؤولين ان نرفع هذه النسبة”.

ورأى، في حديث تلفزيوني أن “تطوير الصناعة الدوائية في لبنان يؤدي الى تطوير الكثير من القطاعات الاقتصادية، سواء على صعيد التعليب والتوضيب والنقل”.

وأشار إلى أنه “لدينا 6 مصانع أدوية تسجّلت لدينا في الفترة الاخيرة بالإضافة الى 123 مصنعا في قطاعات انتاجية اخرى، وهذا يشكّل بارقة أمل لدعم الاقتصاد المنتج”.

وختم، “المصنع المؤهل لصناعة لقاح سبوتنيك V في لبنان يمتلك كل المؤهلات التقنية والبشرية، وهو من افضل المصانع في العالم وحصلنا على دعم الرئيسين ميشال عون وحسان دياب والسفير الروسي للاستمرار بهذه الخطوة”.