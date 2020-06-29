حب الله: سنعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج

حيا وزير الصناعة عماد حب الله في حديث تلفزيوني الصناعيين في لبنان، معتبرا انهم “جنود الاكتفاء الذاتي المجهولين”، وقال: “الصناعيون في لبنان جاهدوا وكافحوا على الرغم من عشرات السنين من الاهمال من قبل الحكومات والسياسات التي كانت متبعة”.

وأضاف: “نحن نمر في فترة صعبة ونحاول النهوض من هذا الوضع المأسوي الذي تركوه لنا، والقيام من بين الركام، وليس لنا إلا قطاعي الصناعة والزراعة مدعومين من قطاع السياحة، وهذا يقوم ويتحقق بسواعد الصناعيين وسواعد العمال ويتحقق أيضا من خلال كل مواطن لبناني يشتري منتجا لبنانيا”.

وطلب حب الله من “كل لبناني القيام بهذه المبادرة لمساعدة الاقتصاد الوطني”، مشيرا الى انه “اجتمع مع اصحاب السوبرماركت والصناعيين واتفقنا على إطلاق خطة ثلاثية ما بين الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجار والصناعيين، كما اتفقنا على ضرورة الترويج للصناعة والمنتجات الوطنية وان تأخذ المنتجات الوطنية حيزا في السوبرماركت، وهذا ما طبقته بشكل كبير، “لوشركيتيه” و”المخازن”.

واشار الى “اننا تعرضنا للابتزاز من قبل بعض المحلات في بعض المناطق وكذلك من بعض الدول التي تبتزنا اذا اتجهنا شرقا، او اذا خففنا الاستيراد”، واعتبر أن “الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج لا تخدم لبنان” واشار الى انه “لم ير اي اتفاقية تخدم لبنان، فنحن نستورد بقيمة ثمانية مليارات دولار من أوروبا، بينما نصدر بقيمة ثلاثمائة مليون دولار”.

وقال: “هذه غلطتنا كلبنانيين والاتفاقيات بين لبنان والخارج غير مفيدة للبنان”، مشيرا الى ان “إرادة اللبنانيين تمكنهم من ان يتحول اقتصادنا الى بلد منتج وان نكون اسياد قرارنا .ان مسؤوليتنا هي المصلحة الوطنية”.

وختم وزير الصناعة معلنا انه “سيعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة بين لبنان والخارج”.