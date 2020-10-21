حب الله: على اللبنانيين الاستثمار في وطنهم وشعبهم

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله على عدد من مصانع الجنوب، استهلها بمجمع “غايا” الصناعي الزراعي، الذي يضم معصرة للزيتون ومعملا لتوضيب الفاكهة.

وبعد جولة على أرجاء المعمل واطلاعه عل المعدات وكيفية سير العمل، قال حب الله: “فرحتي كبيرة جدا، لأنني أرى التكامل ما بين العمل الزراعي والعمل الصناعي، وما بين المغترب والمقيم، ما بين المستثمرين والعاملين. لبنان بحاجة لكل الصناعات وخاصة الصناعات الغذائية، وهذا عنوان النجاح للمغتربين”.

ورداً على سؤال، أجاب: “التكامل ما بين الصناعة والزراعة مهم جدا بالنسبة لنا ولجميع اللبنانيين الذين عليهم أن يستثمروا في أرضهم ووطنهم وشعبهم”.

وأعلن حب الله أنه “سيتم غدا في وزارة الصناعة التوقيع على قرار التحفيزات، بناء على القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالالف ومائتي مليار ليرة ( 470 مليار ليرة للصناعة)، ونتمنى أن تكون فاتحة للمستثمرين الصغار والكبار، وتثبيت العمال في وظائفهم. والآلية ستنشر قريبا”.