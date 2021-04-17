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حب الله: لن ينتصر لبنان حتى نغير ما في انفسنا

منذ 20 دقيقة
الوزير عماد حب الله

الوزير عماد حب الله

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أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أنه لن ينتصر لبنان حتى نفكك الدولة العميقة. التي عمقها من عمر لبنان. تسيطر عليها لويا جرغا مافيات سياسية طائفية لا تعرف الله. تتسلط. ليست كلها في السلطات الدستورية. تتقاتل على التاريخ والموهوب والموروث. ولا تأبه للمستقبل. وتتحايل بالمساواة والعلمانية. سلاحها طائفية وتجويع… وذخيرتها سذج اعمتهم العصبيات والتبعية. ذخيرتها سذج يبيعون انفسهم ويتقاتلون على فتات ما سرقوه للوردات اللويا جيرغا. كفى نتباهى بأننا اول من، وافضل من، وأذكى من”.

وأضاف، “الحقيقة: لن نفكك الدولة العميقة حتى نتخلص من عصبياتتا وطائفياتنا وتبعياتنا. ولن ينتصر لبنان حتى نغير ما في انفسنا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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