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حب الله وقّع على مشروع مرسوم اعفاء المستلزمات الطبّية الخاصّة بكورونا من الرسوم الجمركيّة

1 - فبراير - 2021
الوزير عماد حب الله

الوزير عماد حب الله

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وقّع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله على مشروع المرسوم الذي بُني على اقتراح منه ومن وزيري الصحّة العامة والمالية، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15-3-2020 وبناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وينصّ على الآتي:

“مُدّد، على سبيل التسوية، العمل بالمرسوم رقم 6928 تاريخ 3-9-2020، الذي مدّد العمل بالمرسوم رقم 6255 تاريخ 9-4-2020، والمرسوم رقم 6278 تاريخ 16-4-2020، المتعلقَين باعفاء المستلزمات والمعدّات الطبّية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية، بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي، والحدّ الأدنى للرسم الجمركي والرسم المقطوع البالغ 3%”.

وتُحدّد دقائق هذا المرسوم بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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