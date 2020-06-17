حتي استوضح من شيا تداعيات قانون قيصر

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، واستوضحها عن تداعيات قانون “قيصر” على الشركات اللبنانية العاملة في سوريا.

كمااستقبل الوزير حتي المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي قال بعد اللقاء: “بحثنا وبصراحة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التحضيرات لمؤتمر بروكسل وهو حدث مهم كونه يجمع (بعد كوفيد19) للمرة الاولى أطرافا دوليين، ويعنى بحاجات لبنان وشعبه وليس فقط بمتطلبات اللاجئين السوريين، إنما أيضا بالمجتمعات المضيفة في لبنان. وبحثنا في سبل استفادة لبنان من هذه الفرصة”.

ولفت إلى أن “البحث تناول أيضا ولاية قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بشكل سريع خصوصا، وأن الوزير حتي كان بحث هذا الموضوع مع قائد القوات الدولية الجنرال ديل كول”.

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