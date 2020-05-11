حتي: منفتحون على النقاش مع كل الاطراف سواء داخل لبنان أو خارجه لتحسين الخطة

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي
وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي

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عشية وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، لمراجعة الخطة الاقتصادية – المالية التي انجزتها الحكومة، كشف وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي لـ “اللواء” انه تواصل الاسبوع الماضي مع عدد من وزراء خارجية الدول الصديقة لا سيما فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا.

وقال إن الوزراء أكدوا اهمية وضع الخطة الاقتصادية، وابلغوه انهم جاهزون لتقديم الدعم عندما يجهز لبنان نهائياً من وضع كامل تفاصيلها التنفيذية، وانهم سيواكبون ايضاً تنفيذها مع لبنان، وهذا دليل على ثقة الدول الصديقة بصدقية لبنان في تحقيق الاصلاح المنشود.

وأضاف حتّي، “لقد تبلغنا من الدول الصديقة التي تواصلنا معها، انها بدأت درس ومناقشة بنود الخطة، وهي لا شك ستُبدي ملاحظاتها عليها وتبلغنا اياها، ونحن منفتحون على النقاش مع كل الاطراف، سواء داخل لبنان أو خارجه من اجل تحسين الخطة اذا كان هناك من ملاحظات جدّية، ومستعدون لمراجعتها حتى تكتمل عناصرها تماماً”.

المصدر اللواء
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