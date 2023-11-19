"حتّى اللحظة".. 14 موقعًا تابعًا لجيش الاحتلال تحت نيران "حزب الله"

أعلن “حزب الله” في بيان، أنّه “حتى اللحظة تم استهداف المواقع الآتية: موقع الضهيرة، نقطة الجرداح، جل العلام، موقع المرج، موقع راميا، موقع حانيتا، خلة وردة، موقع المطلة، موقع جل العلام للمرة الثانية، ثكنة يفتاح، موقع المالكية، موقع العباد، موقع المرج (حرش راميم)، ثكنة هونين”.

يأتي ذلك في وقت طاول القصف المعادي منطقة الحمارة بين برج الملوك وديرميماس وبلدة لوبية. كما تم استهداف مجرى نهر الليطاني غرب ديرميماس.

كذلك طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة طيرحرفا من الجهة الغربية في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، استهدف قصف عنيف أطراف البلدات الحدوديّة، فيما دوّت أصوات الانفجارات في جميع أنحاء قضاء حاصبيا.

هذا واستهدف العدو الإسرائيلي قرية سردا بقذيفة معادية سقطت بين المنازل.

كما استهدفت المدفعية المنطقة الواقعة بين حولا وميس الجبل، وقصفت بشكل عنيف جدًا أطراف بلدة كفرشوبا وشبعا.

واستهدف القصف الإسرائيلي سيارة مدنية كانت تستقلّها امرأة تُدعى سناء رسلان وابنها حسين الأسمر على طريق كفركلا، ثم رميت بالفوسفور، ونجيا بأعجوبة بعدما احتميا في أحد المنازل مع بدء القصف، وعمل الصليب الأحمر اللبناني على إخراجهما من البلدة.

وسقطت 8 قذائف مدفعية على خراج مركبا ما أدى إلى تضرر منزل وقذيفتين في خراج بلدة حولا وقصف مدفعي على خراج برج الملوك محلة سهل الخيام وعلى محلة وطى الخيام محلة المسلخ خراج بلدة الخيام ومحلة الحمامص.